Calcio Solese-Fbc Saronno, le interviste: Rudi e mister Taroni

BOLLATE – Bilancio positivo per il Fbc Saronno nella piovosa trasferta domenicale sul campo della Solese, per la terza giornata del campionato di Promozione; una vittoria con tanti gol, divertente per il pubblico in tribuna. L’allenatore saronnese, Niccolò Taroni, coglie quanto c’è di buono dalla gara, “che abbiamo concretizzato praticamente tutte le occasioni create. Proprio “concretezza” è la parola giusta per esprimere la nostra prestazione”.



Molto soddisfatto Davide Rudi, giocatore saronnese, autore di un bel gol e di una ottima prova: “Tre punti molti pesanti”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match a cura di Alice Rimoldi.

Solese-Fbc Saronno 2-3

SOLESE: Mauri, Mottura, Ponti, Chyupak, Trionfo, Decarlo (18’ st Ugolino), Riboldi (16’ st Tremolada), D’Auria (37’ st Serpieri), Suppa (30’ st Pianta), Galli, Musile Tanzi (40’ st Rudello). A disposizione Beretta, Impoco, Bezzi, Lero. All. Villa.

FBC SARONNO: Giglio, Bernello, Torriani, Vanzulli, Rudi, Cannizzaro (35’ st Maggiore), Bonizzi (10’ st Scaccabarozzi), Pieri (38’ st Galli), Nocciola (18’ st Ballabio), Ferrari, Milazzo (26’ st Iacovelli). A disposizione Pastore, Fazzuoli, Spinelli, Puzziferri. All. Taroni.

Arbitro Steffanoni Grandi di Bergamo.

Marcatori: 17’ pt Milazzo (Sa), 23’ pt Ponti (So), 42’ pt Rudi (Sa), 9’ st D’Auria (So), 25’ st Milazzo (Sa) (rig).

