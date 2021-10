Ceriano Laghetto: con la Croce rossa in Comune il corso per il defibrillatore

Ceriano Laghetto: con la Croce rossa in Comune il corso per il...

CERIANO LAGHETTO – Si è concluso lo scorso fine settimana il nuovo corso di formazione per operatori laici del Dae, defibrillatore automatico, organizzato dal Comune di Ceriano Laghetto per le associazioni cerianesi. Il corso era indirizzato a nuovi operatori e operatori già formati che necessitavano del rinnovo dell’attestato. Si tratta di un servizio importantissimo per mettere in sicurezza tutti gli operatori e i fruitori dei corsi organizzati negli impianti sportivi cerianesi, già dotati di defibrillatore.

Il corso è stato tenuto dalla Croce rossa italiana, Comitato Alte Groane, che ha messo a disposizione soccorritori professionali per garantire la formazione di base, teorica e pratica, in due lezioni, il sabato pomeriggio e la domenica mattina in sala consigliare. Una trentina in tutto i partecipanti, provenienti dalle diverse società sportive cerianesi. “Voglio ringraziare la Croce rossa per il supporto fornito nell’organizzazione di questo corso importantissimo e tutti quelli che hanno partecipato, cogliendone l’importanza per l’attività della propria associazione e la sicurezza di tutti i frequentanti gli allenamenti e le gare” dice il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli.

(foto: i partecipanti al corso)

