CERIANO LAGHETTO – Aperitivo solidale e per raccogliere fondi al presidio allestito davanti alla Gianetti ruote azienda cerianese, ma con una genesi saronnese, che lo scorso 3 luglio ha chiuso i battenti dopo che la proprietà ha annunciato ai dipendenti la volontà di realizzare un licenziamento collettivo via whatsapp.

Ieri a distanza 3 mesi Orizzonte comune ha organizzato un apertivo, con Davide Mella, per raccogliere fondi per il sostentamento del presidio. Un momento conviviale per far sentire ai lavoratori in lotta la vicinanza della collettività ma anche per fornire gli strumenti economici per promuovere le diverse attività.

Complessivamente sono stati raccolti 400 euro.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.