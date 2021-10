x

SARONNO – Domani a partire dalle 15 ci sarà lo spoglio dei comuni che sono andati al voto. Per noi de ilSaronno vuol dire seguire in diretta con l’aiuto della nostra direttrice Sara Giudici e di Alice Rimoldi i comuni di Cislago dove nel corso del pomeriggio si scoprirà il nome del nuovo sindaco e di Caronno dove nel caso in cui nessun candidato arrivi al 51% si definiranno i candidati che andranno al ballottaggio.

Come tradizione ci sarà un play by play dedicato alle operazioni di spoglio con i primi commenti, le prime indiscrezioni e ovviamente tutti i risultati in tempo reale.

Ma non solo. IlSaronno sarà anche parte della Maratona elettorale organizzata da Varesenoi su Facebook e Youtube.

L’appuntamento è per lunedì 4 ottobre a partire dalle 15 e fino a tarda sera: nella location di piazza Monte Grappa la redazione di Varesenoi proporrà i primi commenti dei candidati sindaco e al consiglio comunale di Palazzo Estense.

Inoltre ci saranno collegamenti in tempo reale con i colleghi de L’Informazione per seguire lo spoglio e raccogliere le prime reazioni dalle urne di Busto Arsizio e Gallarate. L’appuntamento è anche sulle pagine Facebook e YouTube della testata guidata da Andrea Confalonieri.