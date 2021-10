x

GERENZANO / BUSTO ARSIZIO – Al centro vaccinale anti-covid Malpensa Fiere 2.0 di Busto Arsizio momento di festa dedicato a tutte le persone che hanno contribuito al funzionamento di questo hub, tra cui infermieri vaccinatori, volontari, il servizio di accoglienza e il personale informatico. Presenti a questo evento anche Guido Bertolaso, coordinatore della Campagna vaccinale anti-covid in Lombardia ed Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia.

Alla celebrazione anche una rappresentanza dei volontari della Protezione civile di Gerenzano, con i volontari che hanno ritirato un diploma su cui era scritto “io c’ero” con stampato il loro nome, un segno di gratitudine, per un’impresa che passerà alla storia.

