SARONNO – Ieri intensissima giornata per monsignor Claudio Galimberti nell’occasione è stato ufficialmente investito dell’incarico di nuovo prevosto di Saronno; con tanti eventi ed appuntamenti.

L’inizio è stato con il benvenuto del sindaco Augusto Airoldi e delle autorità comunali nella cornice della storica Villa Gianetti in via Roma.

C’è stata la cerimonia nella bellisima cornice del Santuario della Beata vergine dei miracoli di piazza Santuario.

Ed il momento con il personale ed i malati dell’ospedale di piazza Borella, nella cappella ospedaliera.

Non è mancato il ricordo dei defunti della comunità saronnese al cimitero maggiore di via Milano, con una preghiera e qualche momento di raccoglimento.

Bagno di folla in centro per il nuovo prevosto, con maxi foto ricordo sul sagrato della storica chiesa di San Francesco alle porte della zona pedonale. E’ stato accolto dai tanti scout che si erano radunati per dargli il benvenuto in città.

Non solo, dunque, la messa solenne delle 18 alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà, con tanti fedeli e le autorità cittadine.

