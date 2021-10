Ladri in azione allo stadio di Lomazzo: via ventiquattro ore e documenti della società

Ladri in azione allo stadio di Lomazzo: via ventiquattro ore e documenti...

x

x

LOMAZZO – Furto allo stadio di via del Filagno a Lomazzo: i ladri sono entrati in azione “a margine” della partita che la formazione locale, l’Esperia, ha vinto nella terza giornata del campionato di Prima categoria, battendo 3-2 l’Ardita.

Sono i dirigenti di casa a riferire dell’accaduto, chiedendo la collaborazione dei concittadini: “Abbiamo bisogno dell’aiuto dei residenti zona campo sportivo e più in generale a tutti. Sono stati sottratti dalla automobile una ventiquattr’ore e una cartelletta con dei documenti dell’Esperia Lomazzo calcio. Chiediamo se qualcuno ritrovasse queste cose, gentilmente di contattare la società tramite la rilativa pagina Facebook o al nunmero telefonico 3288750605. L’auto era parcheggiata sotto la tribuna di fianco al cancello principale del centro sportivo.

Purtroppo non si sono fatti scrupoli, anche se nel momento al campo sportivo c’erano persone”.

Un episodio al quale sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine, in cerca del responsabile di questo furto.

03102021