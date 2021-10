x

LIMBIATE – Con un investimento di oltre 400.000 euro, di cui 200.000 provenienti da un contributo regionale vincolato, l’Amministrazione comunale di Limbiate ha dato avvio ai lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera al centro sportivo di via Tolstoj.

Tutte le opere previste – Gli interventi maggiori prevedono il rifacimento completo della pista, la sistemazione delle pedane del lancio del peso e del martello, la sistemazione della fossa 3000 siepi e la realizzazione della relativa segnaletica, adeguando l’intero impianto sportivo alle direttive Fidal necessarie per l’omologazione. I lavori saranno quindi completati anche tramite l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led per garantire l’utilizzo di tutti gli spazi per le attività sportive anche nelle ore serali ed eventualmente notturne.

(foto: lavori in corso al centro sportivo di via Tolstoj a Limbiate per il rifacimento della pista di atletica, che era decisamente ammalorata. Si spenderanno oltre 400 mila euro, sono state previste vaste opere di sistemazione)

