UBOLDO / LIMBIATE – A Uboldo ieri alle 10.30 scontro fra un’automobile ed una motocicletta: il centauro è rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 49 anni. Il sinistro si è verificato in via Dell’Acqua, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano; il quarantanovenne è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è grave.

Ieri due incidenti a Limbiate. Alle 17 in via Stelvio scontro auto-moto: ad avere bisogno di cure mediche sono stati un ragazzo di 24 anni ed un uomo di 48 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita. Poi alle 15.10 in via Monte Bianco una caduta dalla motocicletta, è rimasto ferito un ragazzo di 34 anni, trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, per lesioni comunque non gravi.

A Cesate ieri alle 15.25 un ciclista investito: è successo in via per Senago, polizia locale e ambulanza hanno soccorso un giovane di 28 anni, trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non in gravi condizioni.

