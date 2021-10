x

SARONNO – L’ex scuola Bernardino Luini, nel retrostazione di via Luini, è ancora in attesa del recupero promesso da parte della realtà no profit che si occuperà anche dell’ex Isotta Fraschini.

L’edificio risale all’inizio del Novecento e fu costruito dalla Cemsa, azienda di costruzioni elettromeccaniche e locomotive, per le ferrovie. Per anni è stata quindi una palazzina di servizio, è poi divenuta sede di una scuola ad indirizzo commerciale e in seguito di una scuola media. Negli anni ’80 è stato venduto a Ferrovie Nord.

Negli ultimi decenni ci sono stati interventi di manutenzione, il rifacimento del tetto, e modifiche, come la demolizione della palestra, per garantire altri spazi alla stazione di Saronno, come la velostazione di via Luini. Da anni si discute sulla nuova vita dell’ex Luini, una delle proposte proviene dall’Accademia di Brera. Il progetto potrebbe prevedere la creazione di aule o uffici amministrativi, mentre il vicino edificio dell’ex Isotta diverrebe un museo. Questa soluzione potrebbe anche aiutare ad arginare il problema della micro-criminalità nell’area della stazione.

