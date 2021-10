x

SARONNO – Domenica 3 ottobre torna a Saronno, dopo il successo delle edizioni precedenti, la tradizionale e amata festa “Saronno in Vinile”, promossa dall’associazione culturale 33&45 con il patrocinio del Comune di Saronno. Questa quarta edizione si svolgerà in pieno centro, lungo il portici di corso Italia, dalle 10 alle 18.30. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

L’evento è ad ingresso gratuito e si terrà anche in caso di maltempo e sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in materia di contenimento dell’emergenza da covid-19. L’obiettivo è promuovere la cultura musicale attraverso l’esposizione dei cultori e collezionisti dell’associazione di vinili, supporti audio, materiale fonografico, cd e dvd, libri, video, oggettistica, rarità e memorabilia. Per ulteriori informazione è possibile contattare: info[email protected], telefono 3888262495 e seguire l’evento sui social per aggiornamenti.

