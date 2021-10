x

BOLLATE – Dopo le prime due partite della serie di finale, ieri pomeriggio e sera a Ospiate, il Poderi Dal Nespoli Forlì conduce 2-0 contro la favorita Mkf Bollate. 2-0 e 4-1 sono i risultati finali delle due partite giocate nelle scorse ore.

La cronaca – Si è trattato di due match abbastanza equilibrati, ma non bellissimi dal punto di vista tecnico. Dominati in parte dai lanciatori, ma caratterizzati anche da numerosi errori. Gli attacchi hanno avuto alcune difficoltà a produrre gioco sulle basi e le difese sono apparse abbastanza fallose. Ora Forlì, avrà due match point in casa (si giocherà gara 3 alle 18 di sabato 9 ottobre), partendo dal presupposto che – con la serie al meglio delle 3 vittorie su 5 partite – una sola vittoria chiuderebbe i conti.

In semifinale Forlì aveva nettamente perso contro Saronno ma il risultato era stato ribaltato dal giudice sportivo, per un errore di tesseramento di una giocatrice da parte del Saronno.

(foto: la capitana del Forlì, Erika Piancastelli, in azione ieri a Ospiate. Immagine di K73/Nadoc)

