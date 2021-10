Tennis A2: Ct Ceriano, buona la prima a Bari

BARI – Buona la prima per il Ct Ceriano: “Iniziano bene le nostre ragazze della serie A2, vittoriose oggi per 3-1 sui campi del tennis Bari” annunciano i dirigenti del club che fa base a Ceriano Laghetot e Saronno.

Schaefer Anne vs. Benoit Mari 4-6 6-4 5-7

Scotti Maria Aurelia vs. Paganetti Vittoria 6-0 6-1

Turati Anna vs. Piludu Natasha 6-1 6-1

Doppio Turati/Scotti vs. Benoit/Paganetti 6-4 6-2

“Un buon inizio” dice soddisfatto il capitano, il maestro Silverio Basilico, caratterizzato da una grande prestazione di Anne @valiversum che si arrende dopo tre ore di partita, alla numero 250 del circuito Wta. Prestazione sempre in controllo per Anna @turatianna e Mary @maryscotti_ , al loro esordio nel campionato di serie A2.

Il capitano sottolinea non solo la prestazione delle atlete schierate in campo, ma soprattutto il supporto alla squadra dimostrato da Camilla Scala e Rachele Zingale, che hanno supportato per tutti i match le compagne.