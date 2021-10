Ceriano Laghetto, bilancio positivo per festa San Michele e raduno Lancia

x

CERIANO LAGHETTO – Bilancio decisamente positivo per gli eventi degli ultimi giorni a Ceriano Laghetto.

Subito dopo la Straceriano, poco prima delle 12,30, la piazza Diaz ha accolto i partecipanti al 47esimo raduno storico del Lancia club Milano, giunti in corteo dalla Villa Litta di Lainate. I gioielli che hanno fatto la storia dell’automobilismo sono rimasti in mostra per buona parte del pomeriggio sulla piazza principale. Nel fine settimana si è svolta anche la Festa di San Michele in frazione Dal Pozzo, con una numerosa partecipazione di pubblico alle varie celebrazioni religiose. Annullato invece per maltempo il triangolare di calcetto che era in programma sul campo in sintetico della frazione Villaggio Brollo e che sarà riproposto domenica alle ore 16.

(foto: una immagine dell’interno della chiesetta di San Michele nella frazione di Dal Pozzo a Ceriano Laghetto dove ogni anno si svolge la festa dedicata al santo, con grande partecipazione dei fedeli)

