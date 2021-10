x

CISLAGO – Ha vinto il neo-sindaco Stefano Calegari con la sua lista Ies, in serata è stata definita anche la composizione del consiglio comunale, visto che ormai le elezioni amministrative 2021 hanno emesso i loro verdetti, con lo scrutinio di questo pomeriggio.

La maggioranza – Oltre a Calegari (foto) per la maggioranza vanno in consiglio 8 candidati, quello della sua lista che hanno ottenuto più preferenze: Pierpaolo Grisetti, Romina Codignoni, Chiara Broli, Alessandro Guadagni, Michele Uboldi, Elettra Borghi, Gianpaolo Mazzucchelli e Vilma Livia Pagani.

La minoranza – Quattro posti spettano alla minoranza in consiglio comunale. Per Cartabia sindaco ci vanno Gianluigi Cartabia e Marisa Rimoldi; per Cislago in Comune va Debora Pacchioni; e per Uniamo Cislago va Luciano Lista.

Questo il riepilogo dei voti candidato per candidato.

Ies Impegno e serietà: Stefano Calegari 1917, Maurizio Manfredi 78, Romina Codignoni 176, Michele Uboldi 114, Chiara Broli 125, Giampaolo Mazzucchelli 89, Elettra Borghi 99, Claudio Franco 65, Lorenza Bessone 65, Alessandro Guadagni 118, Leonardo Morandi 67, Vilma Livia Pagani 85, Pierpaolo Grisetti 207.

Cartabia sindaco: Gian Luigi Cartabia 1025, Luigi Landolfi 99, Marisa Rimoldi 123, Luca Dosso 31, Severino Rimoldi 9, Matteo Alberti 26, Gianfranco Moresco 37, Mafalda Perlini 23, Renato Rossetto 12, Ercole Rossi 13, Emanuele Tenconi 11, Elisabetta Turconi 35, Maila Turconi 21.

Cislago in Comune: Debora Pacchioni 983, Stefano Ritondale 110, Celia Esther Giglio 102, Valentina Melis 59, Massimo Uboldi 28, Giorgio Arnaboldi 52, Bianca Brigido 5, Alessandro Baito 16, Sonia Polato 40, Denis Benvenuti 37, Marta Roversi 59, Msrco Mario Farinato 13, Cecilio Rimoldi 25.

Uniamo Cislago: Luciano Lista 516, Alfonso Passaro 50, Elisa Bianco 51, Alessandra Baraldini 12, Donatella Cicognani 18, Luca Corsini 22, Laura Giuliani 13, Sonia Grimoldi 69, Luigi Morandi 28, Andrea Piccoli 9, Claudio Rimoldi 15, Vanessa Tenconi 14, Marco Zorzan 30.

04102021