x

x

SARONNO – Sia da web sia da mobile, è un malfunzionamento che sta accomunando diversi paesi in tutto il mondo, quello di Instagram, Whatsapp e Facebook.

Da circa un’ora, infatti, gli hashtag #Instagramdown, #Facebookdown e #Whatsappdown sono in tendenza su Twitter, raccogliendo le lamentele e le richieste di informazioni di tutti gli utenti: impossibile non notare le pagine di Instagram che non caricano, i messaggi non recapitati su Whatsapp e i mancati caricamenti della schermata principale di Facebook.

Da poco anche il nome di Mark Zuckerberg, il noto amministratore delegato di Facebook, è entrato tra i più cliccati di Twitter; sono tutti e tre di proprietà della società di Facebook, infatti, il sistema di messaggistica e i due social network che stanno provocando disagi a milioni di utenti.

Secondo il sito Down Detector, i disagi sono iniziati alle 17.18 con un picco di segnalazioni che non ha ancora trovato risoluzioni. Su Twitter, le pagine ufficiali dei social hanno rassicurato i clienti: i tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi.

(foto d’archivio)

04102021