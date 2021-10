Elezioni Caronno Pertusella, risultati e commenti in diretta dalle 15

x

CARONNO PERTUSELLA – Si andrà al ballottaggio o qualcuno la spunterà al primo turno? E’ questa la prima domanda a cui attendono una risposta i cittadini caronnesi alle prese con le elezioni amministrative che hanno visto sfidarsi per la fascia tricolore Marco Giudici (Pd, Unione di centrosinistra e Civico 2030), Valter Galli (Centrodestra unito che comprende Lega, Fi, FdI e Lista civica) e Antonio Persiano (Uniti per Caronno Pertusella e Bariola dove sono confluite le storiche civiche Domus e Albatros)

Qui la diretta de ilSaronno

Per conoscere i candidati il loro progetto per Caronno Pertusella ma anche le potenzialità delle loro squadra li abbiamo invitati ad una rapida intervista video con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici. Dieci minuti, 5 domande molto aperte per raccontare ai caronnesi proposte e personalità della propria proposta per i prossimi 4 anni di Caronno Pertusella.

Marco Giudici (qui i candidati della coalizione)

Valter Galli (qui i candidati della coalizione)

Antonio Persiano (qui i candidati della coalizione)