SARONNO – Stamattina a Radiorizzonti il sindaco Augusto Airoldi, come ogni lunedì, ha fornito i dati sull’andamento del covid e delle vaccinazioni nel comune di Saronno. I numeri da lui presentati sono ricavati dal sito di Ats Insubria riservato ai sindaci.

Ad oggi i decessi per covid a Saronno sono 210, ma da un paio di mesi non si registrano morti per il virus. Gli attualmente positivi sono 30, scesi di 7 dall’ultima settimana. I guariti sono 3826, in aumento rispetto ai 3808 di lunedì scorso.

L’hub dell’ex Pizzigoni, in via Parini, ha somministrato ad ora 82446 dosi, facendo raggiungere il 91,5% di vaccinati con la prima dose, 30889 persone, e l’81,58% con la seconda. Da quando il green pass è stato reso necessario per l’ingresso nei locali al chiuso si è passati da 200-300 somministrazioni al giorno a 700-800, con un notevole incremento dell’afflusso.

Dal punto di vista delle scuole un unica classe è in quarantena, allo scientifico Grassi, con 3 alunni positivi. Negli altri istituti si registrano altri 2 positivi, uno all’Ipsia Parma e uno alle orsoline, senza però ulteriori contagi all’interno della classe.

Il sindaco ricorda che è possibile prenotare la terza dose per gli over 80, se la seconda è stata effettuata più di 6 mesi fa.

