SARONNO – Sono già molti i saronnesi che nelle ultime ore hanno ricevuto i bollettini per il pagamento della Tari la tassa per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani.

A giugno l’Amministrazione aveva già definito le scadenze di pagamento (fissate il 16 ottobre e il 16 dicembre) e le tariffe con “l’entrata in vigore il nuovo metodo tariffario previsto da Arera che prevede un incremento sia della tariffa delle utenze domestiche sia della tariffa delle utenze non domestiche” . Gli utenti del Comune di Saronno dovranno coprire complessivamente il costo del servizio di 4 milioni e 950 mila euro.

Sono però previsti dei contributi 446 mila euro arrivati in città in parte dal fondo sostegni e in parte da fondo covid.

Per le famiglie è previsto uno sconto del 4% quota variabile: “Una scelta che ci permette di sterilizzare gli aumenti delle tariffe – aveva spiegato in consiglio comunale l’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi – in modo che le famiglie debbano sostenere lo stesso costo previsto nel 2020”.

E’ poi previsto un 30% di sconto per le attività che hanno subito restrizioni durante il covid a cui si aggiunge un altro 25% della parte variabile per quelle attività che hanno patito chiusure più stringenti come bar e palestre.

Un po’ a sorpresa l’Amministrazione ha previsto anche un 15% per la grande distribuzione: “E’ vero – aveva spiegato a nome dell’Amministrazione l’allora assessore Giulia Mazzoldi – che è un settore che non ha patito cali di fatturato o chiusure ma contribuiscono al gettito fiscale cittadino e al mantenimento dei posti di lavoro“.

Di qualche giorno fa l’annuncio di Saronno Servizi sulla possibilità di pagare la Tari anche con PagoPa.