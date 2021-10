x

x

UBOLDO – E’ caduto dal ponteggio da un’altezza di poco inferiore ai 3 metri l’operaio vittima di un infortunio sul lavoro stamattina ad Uboldo. E’ successo in un cantiere edile di via Manzoni.

Ad accertare cause e dinamica dell’infortunio saranno i tecnici dell’Ats Insubria intervenuti sul posto anche per verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza. Intorno alle 10 a soccorrere l’uomo dopo la caduta sono stati i colleghi che hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica di Misinto. Gli sono state prestate le prime cure all’operai sul posto prima di trasferirlo al pronto soccorso.

I pompieri di Saronno, in particolare, hanno messo in sicurezza il ponteggio e aiutato il personale sanitario a prendersi cura del ferito. Sul posto anche la polizia locale di Uboldo.

Sono settimana scorsa un altro infortunio in via Primo Maggio dove, sempre in un cantiere edile, era rimasto vittima di una caduta un operaio 30enne. Salgono così a 4 gli infortuni nel Saronnese nell’ultimo mese.