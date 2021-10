x

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ringrazia “i volontari , tra i quali alcuni dipendenti McDonald’s – Gerenzano, Legambiente – Puliamo il Mondo, Parco Plis dei Mughetti, Ardea – Parco degli Aironi, che questa mattina hanno raccolto i rifiuti abbadonati nei parchi e lungo le strade e piste ciclabili nelle vie: Inglesina, Fratelli Ghirimoldi, Don Sturzo, I maggio, Padania. Un particolare ringraziamento al volontario civico Guglielmo Montrasio”. L’iniziativa “Puliamo il mondo” era prevista per il 26 settembre ed è stata rinviata a domenica 3 ottobre per il maltempo.

La mattina i volontari si sono trovati alle 9.30 e divisi in gruppi, dopodichè hanno dato inizio alle attività di pulizia, conclusasi alle 12. Il materiale per la pulizia è stato fornito dall’organizzazione Legambiente, in collaborazione con l’amministrazione comunale gerenzanese.

(foto: alcune fasi della pulizia del verde a Gerenzano lo scorso fine settimana. I volontari hanno raccolto una grande quantità di rifiuti d’ogni genere, che erano stati lasciati nelle campagne e boschi locali)

05102021