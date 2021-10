x

SARONNO – Oggi è il giorno della Tre Valli Varesine del centenario. La gara per professionisti di categoria WorldSeries organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda partirà da Busto Arsizio alle 12 per transitare per la prima volta da Varese alle 13.05 ed iniziare i dieci giri finali, per un totale di 196 chilometri di gara, con l’arrivo previsto alle ore 16.45. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport, dalle 15 alle 17.15, e su RaiDue dalle 16.15 alle 17.15.

A rendere possibile l’organizzazione di questo grande evento di sport e di storia contribuiscono in maniera significativa, facendo squadra, istituzioni pubbliche come, in primis, Regione Lombardia, il Comune di Busto Arsizio, il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese con la sua Varese Sport Commission.

Come è noto l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi ha deciso di non aderire all’evento ma ci sarà comunque un contributo importante della città degli amaretti. Le auto dell’organizzazione al seguito della gara anche l’edizione numero 100 sono totalmente elettriche grazie a Renault Italia e alla concessionaria di Saronno Centro Car Cazzaro. A loro si affiancano enti e aziende del territorio che lavorano al fianco della S.C. Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport come BANCO BPM sponsor del Trittico Regione Lombardia. Gli sponsor della edizione n. 100 della Tre Valli Varesine sono: HUPAC, Ferrovie Nord, Eolo, MAPEI, Elmec, Anima, Agesp energia, Automobil Club Varese, GuudCure by HSA Cosmetics, Caffè Chicco D’oro, IWT, ACOF con il suo Liceo Scientifico Sportivo Marco Pantani, Alfa l’acqua della Provincia di Varese, e-work agenzia per il lavoro, Tigros, Twin For Service.

Fondamentale il supporto delle forze dell’ordine: la Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Varese, la Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Varese, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Anas Lombardia, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana Varese oltre che con l’Ospedale di Varese e AREU 112.

(foto archvio)