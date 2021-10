[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – Ci si aspettava un’elezione all’ultimo voto ed invece Stefano Calegari ha dominato fin dai primi seggi lo spoglio doppiando il risultato del secondo candidato il sindaco uscente Gianluigi Cartabia.

CHI E’

Compierà 59 anni tra poco più di un mese il sindaco di Cislago Stefano Calegari. Sposato con 3 figli è amministratore di società che si occupano di formazione e lavoro e del settore socio-sanitario. Tra le sue passioni il trekking, i gialli e lo sport dal calcio a livello amatoriale ma anche il tennis, il basket, il ping pong. E’ uno dei soci fondatori della Cooperativa sociale Il Granello.

I NUMERI

Calegari ha ottenuto 1917 voti, ovvero il 41.77 per cento delle preferenze dei cislaghesi.Secondo posto, che vale due posti in consiglio comunale, per il sindaco uscente, il leghista Gian Luigi Cartabia che si è fermato a 1025 voti, ovvero il 22.34 per cento, Terza, di pochissimo, Debora Pacchioni, della lista di centrosinistra Cislago in Comune: 983 voti per il 21.42 per cento; e quarto posto per Uniamo Cislago di Luciano Lista con 515 voti, abbastanza per ottenere un posto in consiglio comunale. I voti validi sono stati 4441, quelli nulli 12’, le bianche 25, le “contestate” 3. In totale i votanti sono dunque stati 4589 ovvero il 54.62 per cento degli aventi diritto che erano 8402. La suddivisione dei seggi nell’assemblea civica prevede oltre al sindaco, 8 posti per la maggioranza; 2 posti per la lista di Cartabia, ed uno a testa per Pacchioni e Lista.

LA PRIMA INTERVISTA

“Abbiamo avviato questo progetto politico alcuni mesi fa ed evidentemente ha ottenuto i favori dei cislaghesi. Sono molto soddisfatto e vorrei portare ora in Municipio un approccio nuovo e diverso alla poiitica locale, con più apertura al dialogo ed anche coinvolgendo maggiormente i cittadini” dice il neo sindaco.



GLI ELETTI

Oltre a Calegari per la maggioranza vanno in consiglio 8 candidati, quello della sua lista che hanno ottenuto più preferenze: Pierpaolo Grisetti, Romina Codignoni, Chiara Broli, Alessandro Guadagni, Michele Uboldi, Elettra Borghi, Gianpaolo Mazzucchelli e Vilma Livia Pagani.

Quattro posti spettano alla minoranza in consiglio comunale. Per Cartabia sindaco ci vanno Gianluigi Cartabia e Marisa Rimoldi; per Cislago in Comune va Debora Pacchioni; e per Uniamo Cislago va Luciano Lista.

05102021