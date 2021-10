x

SARONNO – Giovedì mattina una delegazione di Obiettivo Saronno si recherà alla sede milanese di Regione Lombardia per consegnare la petizione pro ospedale cittadino. “Una raccolta firme – spiegano i viola – che ci ha visti in prima linea permettendo a più di 3.000 cittadini del saronnese di esprimere il loro parere a favore del mantenimento a Saronno di una struttura ospedaliera di primo livello”.

La petizione vuole “far sentire la voce degli abitanti di tutti i Comuni circostanti l’ospedale di Saronno e chiedere alle istituzioni di mantenere il nosocomio saronnese un ospedale di primo livello” anche per questo la lista civica in primavera ha “scritto una e-mail a Regione Lombardia per chiedere un appuntamento per consegnare le firme, ad oggi non ci hanno ancora risposto” come spiegano i viola.

Solo qualche settimana fa il gruppo ha consegnato le firme in Municipio al sindaco Augusto Airoldi che ha spiegato come “l’attenzione di Obiettivo Saronno per l’ospedale sia un valore aggiunto per la città”.

