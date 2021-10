x

UBOLDO / SARONNO / SOLARO – Due feriti lievi è il bilancio del tamponamento fra due automobili avvenuto questa mattina alle 7.15 in via 4 novembre ad Uboldo. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 15 anni ed una donna di 42 anni, visitate all’ospedale di Saronno.

Stamane alle 9.10 al confine fra Saronno e Solaro sulla provinciale 527 uno scontro fra due autovetture, un uomo di 51 anni è stato poi medicato di alcune contusioni all’ospedale di Garbagnate Milanese, trasportato al nosocomio da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Oggi a Cesate in via Puccini alle 18.25 tamponamento fra due automobili, una donna di 51 ha avuto necessità di cure mediche ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce viola, non è grave. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

