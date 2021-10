x

CERIANO LAGHETTO – Anche l’attività scacchistica sta trovando adagio adagio la sua nuova dimensione normale del dopo – pandemia. Relegata con altri sport in quarantena, seppure forte della possibilità di vivere l’attività in una sorta di “letargo informatico” nel quale anche Ceriano ha fatto la sua parte, lo svolgimento dei campionati italiani a squadre è avvenuto a Montesilvano, in provincia di Pescara dal 20 al 26 settembre.

Presenti anche i tesserati del Circolo cerianese a questi campionati, non in quantità massiccia come negli anni precedenti, ma tuttavia significativa. Dal 17 al 19 settembre si sono impegnate le squadre minori in serie B e in Promozione nel torneo svolto a Rebbiano di Mediglia. In serie B si è scontato il troppo fermo dall’attività ed è arrivata l’inevitabile retrocessione, mentre in Promozione le cose sono andate meglio e la squadra presente, formata da giovani, ha sfiorato la promozione con delle prestazioni lusinghiere.

Il vero “colpaccio”, però, è arrivato dalla squadra top impegnata nel torneo Master che assegna il titolo italiano. A Montesilvano dal 20 al 26 settembre, erano in lizza 16 squadre provenienti da tutta Italia divise in 2 gironi con play off e play out finali. La nostra compagine, composta da iscritti al circolo da tanti anni, con Luca Moroni in testa, Giulio Borgo a fargli da spalla, supportati dall’esperienza di Franco Trabattoni e dalla giovane verve di Davide Podetti, con Leonardo Bolognese nel ruolo di mascotte da tenere a battesimo e capitan Daniele Lapiccirella regista e coordinatore del gruppo, ha battagliato con ottime prestazioni e mosse che hanno messo in difficoltà i professionisti anche stranieri, delle altre squadre.

Ebbene il risultato ha premiato la squadra, classificandola per la lotta ai play off delle prime 8 squadre italiane. Lo svolgimento di questi ha posizionato la squadra del circolo al settimo posto definitivo.

Il successo raccolto è ancor più significativo se si pensa che delle 3 squadre lombarde in lizza, la Cerianese Scacchi è stata l’unica (e quindi la migliore) a classificarsi ai play off, mentre le altre hanno lottato per non retrocedere, salvandosi (Accademia Milano) o retrocedendo (Varese).

Il Circolo è ritornato ad essere aperto il martedì sera dalle 21:00 e il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18 nella sicurezza prevista dal protocollo covid. E’ iniziata inoltre una timida attività sul territorio con la partecipazione alla festa dello Sport, organizzata a “Villa Gianetti” a Saronno, dove è stato allestito uno stand informativo con il materiale del circolo.

“Nel frattempo – spiegano i dirigenti del club – dobbiamo anche registrare due significative notizie nel mondo arbitrale che ci riguardano: il raggiungimento del titolo di arbitro internazionale, il massimo livello, del socio Gabriele Carbonari e la nomina nella commissione arbitrale federale, il massimo organo di autogoverno, del socio Nicola Pino”.

