SARONNO – Softball giovanile, è in arrivo la prima edizione del torneo under 13 “Piccole stelle” dedicato alla memoria di Enrico Obletter, “mitico” allenatore della Nazionale italiana e scomparso a causa del covid.

La manifestazione dedicata alle under si terrà sabato 16 e domenica 17 ottobre, andando di fatto a chiudere la stagione 2021 del “batti e corri”. Si terrà sul diamante di via De Sanctis promosso dalla locale Inox Team Saronno, con la partecipazione di 6 squadre. Nel girone A Saronno Crt, Saronno Ralf e Porta Mortara, nel girone B Collecchio, New Bologna e Stars Ronchi. “Siamo orgogliosi di presentarvi questo torneo, categoria U13, intitolato all’uomo che ha cambiato il volto del softball italiano, e non solo”. L’ultima sua impresa, quella di avere condotto le azzurre alla qualificazione alle Olimpiadi estive di Tokyo.

(foto: Enrico Obletter con le giocatrici della Nazionale italiana. Con la sua guida, sono giunti tanti successi per le azzurre, in campo europeo, e la qualificazione olimpica)

05102021