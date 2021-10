x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Indagini in corso sull’episodio verificatosi la scorsa settimana, quando gli ormai noti “truffatori dello specchietto” sono riusciti ad estorcere ad una donna i pochi soldi, qualche decina di euro, che portava in tasca. Sabato 2 ottobre, fra Cassina Ferrara e Rovello Porro, una coppia ha usato la consolidata tecnica di lanciare un sassolino contro un’auto di passaggio per poi inseguirla in macchina. Quando il conducente si è fermato gli è stato mostrato che la loro auto aveva specchietto rotto, incolpandolo del danno.

In questo caso il fatto curioso è che nelle ore seguenti alla truffa è stata presa di mira anche, per coincidenza, la nipote della sfortunata donna, che non è però caduta in inganno. In questa zona non è la prima volta che si verificano questo tipo di raggiri, tuttavia solitamente se la “preda” manifesta il desiderio di chiamare le forze dell’ordine per la contestazione del sinistro i traffatori si allontanano velocemente.

