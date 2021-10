x

SARONNO – “Salutiamo con gioia l’epica vittoria del bresciano Sonny Colbrelli alla Parigi Roubaix, che ha vinto in volata la gran classica del ciclismo.

Ricordiamo quando nel 2016 con un’altra volata imperiosa Sonny Colbrelli vinse la Tre Valli Varesine che partiva da Saronno con arrivo a Varese 192, 9 km aggiudicandosi anche il Trittico lombardo”

Sono le parole di Angelo Veronesi, responsabile cittadino della Lega, che torna a parlare di Tre Valli e del rapporto della corsa con Saronno.

“Fino all’anno scorso da Saronno passavano i giganti del ciclismo! Da quest’anno invece, per mera scelta ideologica, l’amministrazione si è inventata una corsa che nessuno voleva organizzare, tanto che si è dovuti andare a cercare fino a Modena un’associazione che si è facesse carico dell’idea.

Per colpa di una ripicca elettorale l’amministrazione comunale saronnese ha deciso di depauperare la città di Saronno di un importante evento di livello internazionale sostituendolo con una novella coppa Cobram di fantozziana memoria. Cari amministratori comportandovi in questo modo non state facendo una ripicca contro Fagioli o contro la Lega, ma state facendo una ripicca contro la città”.