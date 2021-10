x

SARONNO – La gara ciclistica nazionale della Criterium Saronno in programma sabato 16 ottobre richiamerà in città molti atleti e, tra di loro, ci sono due apprezzatissimi connazionali che hanno portato in alto il tricolore alle Olimpiadi degli ultimi anni. Si tratta del 27enne Francesco Lamon, ciclista su strada e pista, che nel 2018 ha vinto il titolo europeo di specialità e nel 2021 ha vinto la medaglia d’oro di specialità ai Giochi olimpici di Tokyo in quartetto con Simone Consonni, Filippo Ganna e Jonathan Milan.

A Saronno è atteso anche il legnanese Paolo Cecchetto, paraciclista medaglia d’oro ai Giochi paralimpici di Rio del 2016.

Gli eventi sportivi del mese – Da appuntare in agenda per il mese di ottobre ci sarà invece domenica 10 la Stramatteotti:, manifestazione podistica che mancava dal quartiere da quasi 20 anni e raggiunge la maggiore età con questa 18esima edizione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini ed anche gli animali da compagnia, per un evento all’insegna del puro divertimento e della socializzazione.

Sabato 16 ottobre verrà ospitata a Saronno, sia in partenza che all’arrivo, la gara ciclistica Criterium, nella quale correranno ciclisti agonisti suddivisi in 4 categorie differenti, lungo un circuito di città per tutta la giornata.

06102021