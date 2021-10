x

ROVELLASCA -Dalla filastrocca alla poesia: un libro per il divertimento e per l’introspezione, dedicato ai più piccoli. “I gatti bianchi e neri”, il nuovo libro dell’autrice di Rovellasca Maria Maddalena Monti, è una raccolta di invenzioni di una nonna per i suoi nipotini, con temi come la cura dell’ambiente, la diversità e l’amicizia.

Non solo, “I gatti bianchi e neri” presenta anche la versione francese delle stesse poesia, con traduzione a cura di Maryse Lay; non mancano anche le illustrazioni, a cura di Paola Carboni.

Maria Maddalena Monti ha al suo attivo libri di poesia, narrativa per adulti e per bambini. Tra questi ultimi “Gedeone il calabrone” con illustrazioni della nipotina: mentre la nonna leggeva le sue filastrocche, Laura ha dato un volto a Gedeone e alle sue avventure con la manualità e la creatività di una bambina di cinque anni che frequenta la scuola materna.

Dal 1995, l’autrice di Rovellasca si impegna in concorsi letterari e iniziative, ricevendo anche diversi riconoscimenti. In zona, ha partecipato a diversi gruppi culturali: Poeti in bilico a Saronno, Ogginpoesia a Milano e Circolo Pickwick nel Comasco.

(in foto: l’autrice Maria Maddalena Monti con l’editore Viviana Sgorbini)

