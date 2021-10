x

x

SARONNO – Furti e rapine sui treni in partenza o diretti alla stazione di “Saronno centro”, anche all’interno dello scalo di piazza Cadorna di problemi ultimamente ce ne sono stati parecchi. Ma intanto la giustizia ha presentato il conto a due giovani rapinatori, condannati adesso a pene pesanti.

Per due volte, quattro anni fa, avevano preso di mira i viaggiatori sulla Saronno-Milano di Trenord, avevano preso di mira – in due occasioni diverse – due passeggeri che, casualmente, erano entrambi residenti a Caronno Pertusella. Ad un giovane di Saronno, oggi di 23 anni, e ad un ragazzo 24enne originario del Perù ma residente a Cesate è stato contestato um episodio del marzo 2017 quando da un passeggeri si erano fatti dare telefonino e portafogli con 50 euro. Altro episodio a novenbre del 2017 quando il peruviano si era fatto prestare con una scusa il telefonino della loro vittima per poi scappare dal treno a Garbagnate. Il derubato li aveva inseguiti e col sudamericano c’era stata pure una colluttazione sulla banchina. Ora al processo al saronnese è stata inflitta una pena di 3 anni e 8 mesi mentre per il peruviano la pena è stata di 6 anni di reclusione, confermata alla Corte d’Appello di Milano.

06102021