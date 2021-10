x

CISLAGO / COGLIATE – Due incidenti questa mattina sulle strade del Saronnese. Alle 6.35 intervento della Croce rossa di Saronno e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese in via Cesare Battisti di Cislago, tratto locale dell’ex statale Varesina, a causa del tamponamento fra due automobili, avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Oberdan. Una ragazza di 33 anni ha avuto bisogno di cure mediche, ed è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale “Galmarini” di Tradate, non è in gravi condizioni.

A Cogliate alle 10.40 intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo in via Cesare Battisti ma del paese brianzolo, per uno scontro auto-moto: due i feriti, ragazzi entrambi di 19 anni, che sono stati trasportati all’ospedale di Desio, non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, gli agenti si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di chiarire le responsabilità di quanto è successo, e mettere a fuoco la dinamica.

