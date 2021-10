[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ancora un episodio di criminalità alla stazione ferroviaria centrale di Saronno: è accaduto l’altra notte, ad una coppia che nei pressi dello scalo di Trenord di piazza Cadorna aveva appena caricato i bagagli sulla vettura posteggiata. Come nulla fosse, uno sconosciuto ha cercato di portarli via. I cittadini sono scesi dalla vettura e lo hanno affrontato ed a quel punto il malvivente ha rinunciato all’impresa e se n’è subito andato, scappando e riuscendo a fare perdere le tracce.

E’ accaduto alle 22: poco prima altro episodio agitato in stazione, nel sottopasso pedonale che porta ai binari. Uno sconosciuto ha dato in escandescenze, gridando e parlando in una lingua straniera creando il panico fra i pendolari di ritorno dal lavoro. Tutti si sono rapidamente allonantati e nessuno ha capito cosa volesse l’esagitato, che poi a sua volta si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Da tempo in zona stazione si vanno ripetendo episodi di criminalità ed il sindaco Augusto Airoldi ha chiesto una postazione fissa di polizia ferroviaria.

Proprio l’altro giorno in stazione era stato rapinato e ferito un diciassettenne.

(foto archivio)

06102021