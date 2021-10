x

x

SARONNO – Due incidenti oggi a Saronno, sono rimasti feriti un ciclista ed un pedone. Primo episodio alle 7.15 in via Don Volpi, dove si è registrata una caduta dalla bicicletta: è successo ad una donna di 52 anni, che è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. La ciclista è stata portata al vicino ospedale saronnese, per essere medicata di contusioni non gravi.

Alle 12.45 incidente in via Volonterio, dove una autovettura ha investito una donna di 54 anni: sono accorsi i carabinieri, è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stato chiesto il supporto anche dell’automedica, sopraggiunta da Como. Infine la paziente è stata trasportat con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per essere medicata e per tutti gli approfondimenti clinici del caso; al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita. Su dinamica e modalità del sinistro sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma.

06102021