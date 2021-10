x

SARONNO – Dopo la giornata nera di ieri, in cui moltissimi studenti hanno dovuto fare un lungo percorso a piedi per arrivare al polo scolastico, oggi è andato tutto bene nel sottopassaggio pedonale di piazza dei Mercanti.

Ieri, come in diversi punti della città, le intense piogge e il maltempo avevano reso il sottopassaggio impraticabile: a terra una coltre di acqua e fango che ha costretto tutti i pedoni e i ciclisti (in generale chi fosse interessato a percorrere il camminamento da piazza dei Mercanti a viale Santuario) a fare il giro completo.

Per motivi di sicurezza la polizia locale ha transennato gli accessi chiudendoli anche con nastro bianco e rosso. Nel pomeriggio un intervento di pulizia ha permesso di riaprirlo. Per evitare disagi anche stamattina ha stato realizzato un controllo e visto che malgrado la pioggia della notte non ci sono stati nuovi allagamenti il passaggio è stato regolarmente aperto per gli studenti e per tutti i clienti del mercato cittadino in arrivo dalla stazione ferroviaria.