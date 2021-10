x

x

SARONNO – Le intense piogge degli ultimi giorni e in particolare il temporale di martedì mattina hanno allagato i sottopassaggi saronnesi a partire da quello di via Primo Maggio rimasto bloccato per diverse ore con conseguenti disagi per pedoni ed automobilisti.

Una situazione annosi che si ripresenta ad ogni forte temporale o nei giorni di maltempo e verso cui i saronnesi hanno reazioni diversi. C’è chi si lamenta perchè a distanza di anni nessuno ha risolto ancora il problema e chi la prende sul ridere.

Basti citare il profilo Facebook del “sottopassaggio allagato” dove con una bella veduta dall’alto immortalata dal saronnese Alex Colombo è stato postato il commento “Bello come una mattina d’ottobre (questa, per la precisione)” fatto dallo stesso percorso allagato che “gestisce in prima persona la pagina”.

Doppio meme sempre con la foto del punto più basso di via Primo Maggio per la pagina Instagram “bimbe di fagio” che si concede una chiosa politica e una libera interpretazione di una nota citazione cinematografica.