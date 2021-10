x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di [email protected] in merito alla Saronno bike week.

“Settimana scorsa è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Augusto Airoldi e dagli assessori Franco Casali (Mobilità e Ambiente) e Gabriele Musarò (Sport) la Saronno Bike Week, un “contenitore” di eventi che ha come obiettivo quello di porre l’attenzione sul tema della bicicletta, inquadrandolo sotto diversi punti di vista: culturale, storico, sportivo, ambientale, di mobilità, di aggregazione, sociale.

L’uso della bicicletta in città, come sa benissimo chi segue [email protected] fin dalle origini, è da sempre uno dei temi che sosteniamo, per cui il fatto che l’Amministrazione di cui facciamo parte abbia voluto realizzare un progetto così articolato è senz’altro per noi una buonissima notizia.

La bicicletta – il più “democratico” tra i veicoli, visto i costi bassissimi di acquisto e manutenzione, se paragonati a quelli di un veicolo a motore – è infatti davvero in grado di cambiare in meglio il volto e la vita delle nostre città. Lo può capire benissimo chi ha fatto esperienze all’estero, visitando o vivendo in città come Amsterdam, Copenhagen, Berlino – storicamente impegnate su questo tema – oppure Londra, Parigi, Barcellona, i cui sindaci in tempi più recenti hanno pianificato interventi urbanistici di lunghissimo periodo (il “Mayor Plan” di Londra traguarda un orizzonte di 25 anni) in grado di trasformare in ciclabile la mobilità di metropoli di livello mondiale da milioni di abitanti.

Sono scelte che vanno in direzione di un miglioramento effettivo della qualità della vita. In bici non si inquina, si fa attività fisica, si libera la città dal traffico e dal problema dei parcheggi, si aiuta il commercio di vicinato. Sono effetti ormai consolidati a riguardo dell’uso della bici in città, come sa benissimo chi si occupa di questo tema. Per questo anche a Saronno vale la pena di promuovere – sia dal punto di vista infrastrutturale che culturale – un maggiore uso della bicicletta.

[email protected] fa oggi quindi parte di una coalizione che crede fortemente in un miglioramento dell’ambiente, della socialità, del commercio attraverso una mobilità diversa. Dodici anni fa, quando siamo nati, la sensibilità su questo tema era molto diversa, quasi inesistente. Oggi invece, a Saronno, sono sempre di più le persone che in bicicletta ci vogliono andare o vogliono farci andare i propri figli.

Ecco che allora la bici diventa oggi protagonista di tanti eventi già questa domenica 10 ottobre, con la mostra “Le bici di una volta” in villa Gianetti a cura del Registro Storico Cicli, con la gimkana per ragazzi organizzata dallo storico GS Pedale Saronnese davanti alla villa stessa, con i laboratori di Fiab al Mils. Ma tante altre sono le attività che verranno promosse in settimana e fino al prossimo weekend: potete trovare tutte le informazioni nel programma ufficiale. Un grande grazie a tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di tutti questi appuntamenti, dagli uffici, alle associazioni, agli sponsor.

È un faro acceso sul tema della bici la Saronno Bike Week. Un faro che serve per dire che il tema è importante, anzi vitale. A noi l’onere di fare il possibile per rendere la nostra città più facile da pedalare, negli anni di amministrazione che abbiamo davanti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare ai tanti eventi della SBW per immaginare insieme una Saronno più vivibile e più ciclabile!