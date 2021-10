x

LIMBIATE /SOLARO – E’ rimasta ferita gravamente la donna che questo pomeriggio è caduta da cavallo, in via Cisnara di Limbiate, zona periferica vicino al confine con Solaro: sul posto è intervenuto l’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata. L’episodio si è verificato oggi alle 16.45, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Desio, la polizia locale di Limbiate, l’ambulanza della Croce viola. Ma vista la situazione è stato richiesto il supporto anche dell’elisoccorso, arrivato dal capoluogo milanese ed atterrato nella vicinanze, e che poi è stato appunto utilizzato per il trasporto della paziente – di 63 anni – al nosocomio milanese.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire tutti i contorni e la dinamica dell’accaduto, che fa dunque riferimento ad una caduta accidentale da cavallo.

(foto archivio: un elisoccorso che è in servizio nella zona. In questo caso ha trasportato la paziente all’ospedale Niguarda di Milano)

