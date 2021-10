Dal calcio alla kickboxing, dallo yoga alla pittura: a Ceriano Laghetto corsi per tutti i gusti

x

CERIANO LAGHETTO – Con la possibilità di tornare, finalmente, a svolgere attività in presenza, sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge per il contenimento della pandemia, sono ripartiti molti corsi sportivi e ricreativi, organizzati da associazioni e gruppi in collaborazione con il Comune, nei diversi spazi pubblici distribuiti tra centro cittadino e frazioni.

In frazione Dal Pozzo sono partiti i corsi sportivi all’interno del Centro civico di via Carso 35. Viene proposto il Jazzercise, il lunedì alle 20 e il giovedì alle 20,15 a cura di “Quelle del fitness”. Per informazioni Lorena: 3477544985.

Altra proposta è lo yoga, il martedì ore 18.15 e ore 20, a cura del “Centro Yoga Ojas”. Per informazioni Sergio: 3396525911.

Per l’attività di kickboxing junior e senior, gli appuntamenti sono giovedì ore 18 e sabato ore 15, a cura di “Rsfc”. Per informazioni Enrico: 3357313779. Infine il pilates, mercoledì ore 20.15 a cura di “Quelle del fitness”. Per informazioni Lorena: 3477544985.

L’Asd Giravolta propone attività ludiche per i piccoli dai 3 ai 7 anni e corsi di pilates, ginnastica posturale e yoga per adulti, in Villa Rita, con orari e giorni diversificati. Per informazioni, Asd Giravolta, telefono 3285324255 o 3931825516.

Anche al Villaggio Brollo sono ripartiti i corsi di attività fisica: zumba, yoga e ginnastica dolce per anziani, all’interno del centro civico e in giorni e orari diversi. In questo caso, per informazioni si può fare riferimento alla presidente della consulta di frazione, Cristina Monegato al numero 3408044742. Già avviati anche i corsi delle società sportive nelle palestre comunali, dal volley del Gs Dal Pozzo al basket della Fortitudo alla ginnastica ritmica della Corrias, passando per il minibasket con l’Asd Giravolta, il karate con la società Fudochi, la ginnastica con lo Sci club “I Castori” e quella con l’associazione Massimo Brioschi. Per le informazioni e i riferimenti delle varie società sportive operanti sul territorio si può fare riferimento all’Ufficio sport del Comune telefonando allo 02.96661327.

Novità di quest’anno il volley proposto dalla Polisportiva Usd Oratorio Ceriano che, oltre alla struttura di Via San Francesco dove già si svolgono i corsi da calcio, utilizzerà anche le palestre comunali (per informazioni 346.0677870). L’Asd Ceriano Laghetto calcio invece, oltre alla consueta preparazione al campo da calcio di Via Strameda con i bimbi della scuola calcio (nati tra il 2014 e il 2016) e i pulcini (nati tra il 2011 e il 2013), da quest’anno introdurrà un corso di psicomotricità per i piccoli dai 3 ai 5 anni presso la palestra della scuola secondaria (per informazioni 336.3151813). Non manca infine la possibilità di immergersi nel gioco del tennis o del padel presso la storica struttura del Club Tennis Ceriano di via Campaccio.

In biblioteca anche quest’anno ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00 verrà riproposto il corso di disegno e pittura per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni curato da Lina Cadei (per informazioni 340.7362554) mentre nel corso del mese di ottobre partirà anche un corso di pittura e disegno per adulti curato dal maestro Alfonso Restivo (per informazioni Ufficio Cultura 02/96661327).

“Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria, siamo riusciti ad offrire ai cittadini una vasta gamma di corsi per tutti i gusti e per tutte le età – afferma soddisfatto il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli – Ringrazio tutti i presidenti, dirigenti, allenatori e volontari che quotidianamente si impegnano per proporre attività e iniziative per tutta la comunità cerianese e non solo”.

