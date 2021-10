x

SARONNO – In questi giorni sono in corso i lavori di abbattimento del muro dell’ex Cantoni che dimostrano quando l’intervento in corso tra via Miola e piazza Saragat cambierà il volto della città.

Ma com’è oggi l’ex Cantoni? Lo raccontano gli scatti di un saronnese, lettore de ilSaronno, che ha immortalato l’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara negli ultimi giorni. Con il cielo sereno dopo i maxi temporali, con le macerie degli ultimi abbattimenti e i capannoni che ancora raccontano la sua gloriosa storia imprenditoriale. Un momento di passaggio della storia dell’area che il saronnese ha voluto condividere con ilSaronno.

In programma – tramite l’accordo fra Comune ed i proprietari, privati, dell’area – la realizzazione di un nuovo “quartiere cittadino” con edilizia residenziale, uffici, negozi ed anche centri culturali, per anziani e giovanili. Ci sarà anche un ampio parco pubblico. In tutto si tratta di 77 mila metri quadrati nella porzione principale dell’area ai quali si aggiugono i 15 mila e 700 della Cantoni 2.