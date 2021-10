x

LIMBIATE – Un insediamento nel segno della continuità sarà quello che si sta preparando in occasione della prima seduta consiliare dell’Amministrazione Romeo bis.

I numeri del parlamentino limbiatese confermano la vittoria schiacciante della coalizione di centrodestra, che potrà contare su 17 consiglieri contro i 7 rappresentanti dell’opposizione.

Al netto delle scelte che il sindaco Romeo farà in questi giorni per la nomina della sua Giunta – che vedrà probabilmente un significativo ricambio rispetto alla giunta del precedente mandato -, in base ai risultati ottenuti dalle liste e, al loro interno, dalle singole preferenze, il consiglio limbiatese sarà così composto: sette consiglieri per “Sì per Limbiate” (Francesco Romeo, Alessio Cettul, Agata Dalò, Massimiliano Cosentino, Simona Giacomazzi, Nicolò Zamin, Marco Rossini), quattro consiglieri per Forza Italia (Vincenzo Romeo, Nicola Rotolo, Claudio Ceschini, Liliana Carvelli), tre consigliere per Fratelli d’Italia (Claudio Rebosio, Daniela Lo Castro, Antonino Mallamaci), tre consiglieri per la Lega (Cinzia Galli, Romina Schiesaro, Franco Vallarino).

All’opposizione, che perde gli ultimi “pezzi” della Giunta De Luca (rimasti fuori l’ex sindaco De Luca e gli assessori Daniele Lodola e Franca Basso), oltre ai candidati sconfitti Giancarlo Brunato (quota “limbiate Solidale”) e Mario De Giorgio (quota M5Stelle), il Pd avrà tre conisglieri (Cristina Ursino, Domenico Di Lucca, Giuliano Stramazzo), un consigliere per “Limbiate solidale” (Rosa Sessa) e un consigliere il M5Stelle (Elisabetta Richichi).

(foto archivio: l’aula consiliare limbiatese)