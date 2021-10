x

SARONNO – Il Leo club di Saronno cerca nuovi soci; tra le attività svolte dal Leo spiccano l’iniziativa della spesa solidale, consistente nella raccolta e donazione di generi alimentari ai bisognosi, la donazione di kit per effettuare il primo soccorso a enti territoriali, impegnati nelle operazioni di soccorso attivo, e l’acquisto e la donazione di bastoni elettronici per soggetti ipovedenti. Chi desiderasse entrare a far parte del Leo club può rivolgersi all’associazione saronnese scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o tramite instagram cercando il profilo @leoclubsaronno.

Leo club è un’associazione benefica votata all’aiuto dei giovani, per fornire loro l’opportunità di crescere e mettersi a disposizione sia individualmente che collettivamente, come membri responsabili della comunità Leo (Leadership, esperienza, opportunità). All’interno dell’associazione operano ragazzi tra i 18 e i 30 anni, intervenendo prima di tutto a servizio della comunità, promuovendo l’aiuto del prossimo come impegno costante. Saronno ospita un distaccamento personale del club, le cui iniziative interessano non solo l’area cittadina, ma anche le zone limitrofe. A costituirlo ci sono undici soci, impegnati in progetti territoriali e nazionali.

(foto: una iniziativa alla quale hanno preso parte i soci del Leo club, la pulizia dai graffitti di un muro scolastico)

