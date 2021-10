x

CARONNO PERTUSELLA – Porte… aperte al cimitero di Caronno Pertusella: in pochi giorni è capitato due volte che in orario notturno il cancello fosse spalancato, chissà da chi e chissà perchè. E sui social corre l’ironia, c’è chi parla di “open day” e chi, a testimonianza dell’accaduto, ha pubblicato le foto dell’ingresso del campo santo, spalancato.

Non risulta che nel cimitero siano stati commessi vandalismi oppure furti, magari come capitato altrove degli oggetti di rame – quali vasi e portafuori – presenti sulle tombe. Si tratterebbe di un problema diverso, forse di natura tecnica al cancello del campo santo: l’Amministrazione civica caronnese sta compiendo gli opportuni approfondimenti per comprendere con precisione cosa sia accaduto e per evitare che possa ripetersi. Anche perchè, effettivamente, il cancello aperto, in via del Cimitero, è quasi un “invito” ad eventuali malintenzionati.

(foto: un particolare di una delle immagini comparse sui social a testimoniare l’accaduto, il cancello del cimitero di Caronno Pertusella spalancato in orario notturno)

07102021