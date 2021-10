x

SARONNO – “A nome di moltissimi commercianti e di molti cittadini, sono a chiedere la convocazione della commissione sicurezza visto il dilagare nella nostra città violenze di ogni genere. E sono stufo! Signor sindaco, provi a mandare una donna da sola a bere un caffè nel centro storico oppure in zona stazione centrale. Si sentirà sicura?” Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia lbera, e membro della saronnese commissione comunale per la sicurezza, chiede al primo cittadino che riunisca questo organismo per discutere dei problemi che si stanno verificando in centro città. L’ultimo episodio è stata una rapina di un minorenne alla stazione ferroviaria si “Saronno centro” in piazza Cadorna.

Recentemente il sindaco Augusto Airoldi aveva chiesto l’istituzione di un posto fisso di polizia ferroviaria all’interno dello scalo centrale cittadino, per contrastare la criminalità e dare più tranquillità ai viaggiatori e, in generale, a chi frequenta quella zona.

