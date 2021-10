x

x

SARONNO – A distanza da pochi giorni dalla comunicazione ufficiale sulle nuove modalità di pagamento della tassa dei rifiuti, è stata avviata la distribuzione delle bollette Tari (anno di

imposta 2021), che a partire dal mese di ottobre permetteranno agli utenti di effettuare il pagamento anche da casa, senza doversi recare necessariamente in banca.

L’operazione di adeguamento ai nuovi sistemi gestionali è stata importante, e ha impegnato Saronno Servizi Spa in una vera e propria integrazione di un nuovo canale digitale, un passaggio che permetterà al nostro territorio di fare uno “step in più verso la digitalizzazione” della pubblica amministrazione, in linea con

quanto è previsto dal Recovery Fund nazionale.

Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento Saronno Servizi Spa ha emesso oltre 120 mila pendenze al nodo di raccolta gestito da “Pago Pa”, la piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti al circuito che forniscono servizi al cittadino. Oltre 120 mila sono state infatti le utenze gestite in pochi giorni su quattro comuni del nostro

territorio: ricordiamo che oltre alla città di Saronno, Saronno Servizi Spa gestisce il servizio Tari anche per i Comuni di Origgio, Gerenzano e Solbiate Olona.

Ricordiamo a tutti i contribuenti che, per agevolare l’introduzione della nuova modalità di pagamento e consentire anche agli utenti di poter pagare l’imposta attraverso l’assistenza di un nostro operatore e senza applicazione di alcuna commissione, Saronno Servizi Spa continuerà a mettere a disposizione degli utenti i propri sportelli di Saronno in Via Roma 16/18. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bancomat o carta di credito.

Scadenze per il pagamento

Queste le scadenze di pagamento per il Comune di Saronno:

• 1^ Rata e rata unica 16/10/2021

• 2^ Rata 16/12/2021

Versamento

Esclusivamente tramite bollettino Pago Pa, allegato agli avvisi di pagamento, presso:

• uffici postali

• aportelli bancari (anche home banking)

• punti vendita Sisal

• lottomatica e banca 5

• sito internet di Saronno Servizi (www.saronnoservizi.it) e presso gli sportelli di Saronno Servizi (via Roma 16 – Saronno) senza commissioni: solo bancomat o carte di credito.

Per informazioni e/o pagamenti ecco gli orari di sportello (Via Roma 16 – Saronno):

• lunedì: 08.35 – 12.30

• martedì: 08.35 – 12.30

• mercoledì: 08.35 – 12.30

• giovedì: 08.35 – 12.30 (a causa dell’emergenza Covid l’orario continuato del giovedì 9.00-17.45 è sospeso)

• venerdì: 08.35 – 12.30

(foto d’archivio)

07102021