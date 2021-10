x

SARONNO – Ragazza investita poco dopo l’uscita da scuola: è successo oggi alle 12.55 a Saronno. Il sinistro si è verificato in zona semicentrale, in via Carlo Porta, lungo il tracciato che tantissimi studenti percorrono dalla zona scolastica a quella centrale della città. C’è stata la collisione della giovane, che era a piedi, con un’automobile di passaggio, l’immediato allarme e l’intervento sul posto di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, affiancata da una ambulanza del Sos Uboldo.

Le cure sono state quindi tempestive, le condizioni della giovane – di 15 anni – per fortuna non sono apparse preoccupanti: è stata comunque trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata e per tutti gli accertamenti medici del caso. I militari dell’Arma si sono invece occupati di eseguire i rilievi dell’incidente ed hanno avviato le procedure per ricostruire con precisione l’accaduto e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità, come sempre accade quando ci si trovi di fronte a incidenti con feriti.

