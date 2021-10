CERIANO LAGHETTO / TRADATE – Una speranza di reimpiego per gli operai della Gianetti Ruote: l’occasione viene dalla Ibs Technology di Tradate, parte del gruppo Hydac, impegnata nella produzione di macchine agricole, pale eoliche e radiatori per macchine movimento terra.

L’idea di assumere gli operai della Gianetti Ruote è di Mauro Zappa, direttore di stabilimento, che ha avuto già modo di lavorare in Gianetti e conoscere la competenza e disponibilità dei lavoratori. Attualmente, sono sei i neoassunti, molti operai in attesa di un colloquio; entro la fine dell’anno almeno 30 saranno le assunzioni da parte della Ibs Technology.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.