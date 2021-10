x

SARONNO – Un 19enne è stato investito alla rotonda tra via Novara e via Primo Maggio. E’ successo qualche giorno fa mentre il giovane stava attraversando la rotonda in sella alla propria bicicletta.

L’impatto con la vettura è avvenuto intorno alle 23.40, il ragazzo stava tornando a casa in bici dopo aver passato una serata in compagnia degli amici. La macchina ha urtato contro la ruota posteriore della bicicletta facendo cadere il giovane che ha riportato abrasioni sulle ginocchia e sulle mani.

L’automobilista non si è fermato a soccorrere il ragazzo ma ingranata la marcia si è allontanata. Il 19enne ancora in stato di forte shock, è riuscito a contattare gli amich che lo hanno immediatamente raggiunto, soccorso e accompagnato a casa.