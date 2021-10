x

SARONNO/SARONNESE – Il primo vero week-end d’autunno propone tante attività: dalla festa degli insostituibili nonni, al teatro fino alla nuova edizione della “Stra Matteotti”.

Venerdì 8 Ottobre

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “That’s Amore” con Marco Cavallaro. Informazioni al sito internet www.melarido.it , oppure al numero 3928980187.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca di via De Amicis 1, presentazione della raccolta di poesie “Gente che se ne va” di Alina Rizzi. Per informazioni e prenotazioni obbligatoria al sito internet www.comune.rovellasca.co.it .

Sabato 9 ottobre

LAZZATE – Il comune assessorato all’ambiente in collaborazione con Pargo Groane, propone alle 15 “Passeggiando in autunno – alla scoperta del parco Groane”. Prenotazione obbligatoria al numero 0296721145.

SARONNO – Alle 16, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario, inaugurazione della mostra “Purgatorio i sospesi”, in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta Dante Alighieri. L’evento è a cura di Elisa e Cristina Renso dell’associazione “Flangini”. Consigliabile la prenotazione al numero 3474533449.

SOLARO – Torna la “Solaro Run&Shine” edizione 2021. L’assessorato allo sport, studio Seim e Avis ripropongono la manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti, al centro sportivo di corso Berlinguer con un tracciato che attraverserà le vie del paese. Alle 16.30 è prevista l’inaugurazione degli spogliatoi della pista di atletica, dalle 17.45 invece, ritrovo verso la partenza della corsa; il tracciato prevede la lunghezza di 5 km, con un baby percorso riservato ai più giovani. Per informazioni www.comune.solaro.mi.it .

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta, va in scena la commedia “Partenza in Salita” con Corrado e Camilla Tedeschi per la regia di Marco Rampoldi. Si replica domenica alle 15.30, per info al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 10 Ottobre

SARONNO – Con iscrizioni a partire dalle 9 e successiva partenza dal campo sportivo di via Sampietro, si terrà la 18° edizione della “Stra Matteotti”, camminata non competitiva di 4.5km. Informazioni dettagliate al numero 3461043860.

SARONNO – Dalle 9.30 alle 18, al museo delle industrie e del lavoro del saronnese (Mils) di via don Griffanti 6, torna la manifestazione “Impara l’arte dal nonno 2021: i nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri” (in foto una passata edizione). Ingressi su prenotazioni al numero 0296710358 o scrivendo a [email protected] . In contemporanea alle ore 9 verrà organizzata una pedalata nonni, nipoti e famiglie a cura di Fiab Saronno da piazza Libertà al museo Mils per partecipare ai laboratori dei nonni e alla visita dell’esposizione di biciclette d’epoca a villa Gianetti.

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario, l’associazione “Paolo Maruti Onlus” propone l’incontro dal titolo “Dante, il volto l’arte e la divina commedia” a cura del giornalista e scrittore Luca Frigerio. Per info e prenotazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.